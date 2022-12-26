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НовостиЭкономика25 декабря 2022 23:38

Глава Минфина Силуанов заявил, что обязательства бюджета будут выполнены вопреки санкциям

Силуанов рассказал о политике снижения дефицита бюджета
Мария ПАВЛОВА
Антон Силуанов заявил, что обязательства по российскому бюджету будут выполнены несмотря на западные санкции.

Антон Силуанов заявил, что обязательства по российскому бюджету будут выполнены несмотря на западные санкции.

Фото: Александр ГЛУЗ

Бюджетные обязательства Российской Федерации будут выполнены, несмотря на введенные западными странами санкции, в том числе потолка цен на нефть. Об этом в воскресенье 25 декабря заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Выполнение всех запланированных в бюджете обязательств министр назвал основной задачей как возглавляемого им ведомства, так и российского правительства.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, чтобы, несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках, наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены», - сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, уточнив, что РФ проводит политику по снижению дефицита бюджета.

«В рамках нашего трехлетнего планирования предусматриваем снижение дефицита бюджета до уровня менее 1% в 2025 году», - заявил министр.

Напомним, недавно ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель.

Экономист Чирков описал для KP.RU последствия введения потолка цен на российскую нефть.

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