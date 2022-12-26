Глава Минфина Силуанов заявил, что обязательства бюджета будут выполнены вопреки санкциям

Антон Силуанов заявил, что обязательства по российскому бюджету будут выполнены несмотря на западные санкции. Фото: Александр ГЛУЗ

Бюджетные обязательства Российской Федерации будут выполнены, несмотря на введенные западными странами санкции, в том числе потолка цен на нефть. Об этом в воскресенье 25 декабря заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Выполнение всех запланированных в бюджете обязательств министр назвал основной задачей как возглавляемого им ведомства, так и российского правительства.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, чтобы, несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках, наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены», - сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, уточнив, что РФ проводит политику по снижению дефицита бюджета.

«В рамках нашего трехлетнего планирования предусматриваем снижение дефицита бюджета до уровня менее 1% в 2025 году», - заявил министр.

Напомним, недавно ЕС принял решение о введении потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель.

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