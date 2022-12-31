Глава украинского МИД Кулеба заявил о желании Киева получить ракеты большой дальности ATACMS

Глава украинского МИД Кулеба рассказал, какие вооружения Украина рассчитывает получить в 2023 году от Запада. Фото: REUTERS

Украина рассчитывает получить в 2023 году в качестве военной помощи от западных стран ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники.

«В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя», - цитирует РИА Новости ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы украинским СМИ на соответствующий вопрос.

Кулеба также назвал полученную в 2022 году Украиной военную помощь беспрецедентной как по объемам и номенклатуре, так и по количеству вовлеченных в процесс государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон просил предоставить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, но не убедил президента США Байдена.

Также Зеленский попросил Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot.

Тем временем в Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в германской армии из-за поставок на Украину.

Военный обозреватель Ларсон заявил, что США также истощают свой арсенал из-за военных поставок на Украину. Эксперт допускает «колоссальные последствия» нехватки боеприпасов.