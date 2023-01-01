Патриарх Кирилл пожелал России мира и избавления от внешних врагов

Патриарх Кирилл пожелал России и россиянам избавления от внешних врагов и напомнил о важности веры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за избавление России от внешних врагов. Об этом иерарх сказал во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя, который он провел вечером в субботу 31 декабря.

Патриарх призвал молиться, чтобы Бог избавил Россию и россиян «от врагов внешних, видимых и невидимых».

«Будем просить Господа о ниспослании нам Его помощи, о том, чтобы следующий год был годом мирным», - сказал патриарх, напомнив о «великой силе» веры, которая соединяет человека с Богом и выразив надежду, что в 2023 году «прекратится междоусобная брань» на исторической территории Руси и расколы в православном мире.

Также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил слова соболезнования в связи с кончиной папы римского на покое Бенедикта XVI и отметил его значительный вклад в защиту традиционных ценностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам любви в 2023 году.

Тем временем президент России Владимир Путин обратился с новогодним поздравлением к россиянам в окружении военных. «Это был год судьбоносных и поворотных событий», - сказал Путин.

Прямая трансляция новогоднее обращения президента Российской Федерации Владимира Путина 31 декабря 2022 года здесь на KP.RU.