Минкульт Украины хочет узаконить борьбу с улицами Пушкина

Украина намерена законодательно бороться с улицами Пушкина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинскую Верховную раду направлен законопроект о «преодолении последствий русификации». Об этом заявил глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко. По словам министра, принятие этого документа позволит законным образом бороться с улицами Пушкина.

«Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», - приводит РИА Новости комментарий Ткаченко, который тот дал украинским СМИ.

Документ нормирует порядок устранения на Украине российских памятников и топонимов, имеющих отношение к России и российской культуре, отметил министр.

Тем временем еще весной в райцентре Закарпатской области Украины Мукачево снесли памятник Пушкину, мотивируя это требованиями еще не принятого закона.

Также сообщалось, что в Днепре снесли памятник Максиму Горькому и монумент Валерию Чкалову. Подробности здесь на KP.RU. В Одессе снесли памятник полководцу Александру Суворову и демонтировали памятник Екатерине II. Власти Одессы заявили, что памятник Екатерине II не имеет никакой художественной ценности.