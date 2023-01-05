Белый дом расширит военное сотрудничество с Республикой Корея и Японией и поставит новую военную помощь Киеву

Джон Кирби заявил, что США будет расширять военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией в ответ на шаги КНДР. Фото: REUTERS

Вашингтон намерен расширять военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией после высказанных КНДР намерений расширять ядерную программу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжим искать способы не только улучшить наше двустороннее военное сотрудничество, но и трехстороннее военное сотрудничество Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов», - цитирует ТАСС выступление Кирби на брифинге. Он уточнил, что такие шаги будут предприняты в ответ на обострение напряженности со стороны корейского лидера Ким Чен Ына.

Кирби не уточнил, в чем именно будет заключаться расширение военного сотрудничества США с Южной Кореей и Японией, посоветовав журналистам «следить за новостями».

Также Кирби упомянул, что США в ближайшее время предоставит Киеву новый пакет военной помощи и допустил, что в него могут войти дополнительные установки РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету. Это оружие позволит наносить ядерный контрудар.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР против США или их союзников.

В свою очередь Ким Чен Ын обвинил США в попытке создания «азиатской версии НАТО».

Ранее политолог Марков связал появление Ким Чен Ына в свет с дочерью с желанием пригрозить США.