Страны ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса

Глава ШОС заявил, что страны организации готовы создавать благоприятные условия для решения украинского конфликта. Фото: ТАСС.

Страны ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) готовы создать условия для разрешения украинского кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости.

«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы», - сказал Чжан Мин, добавив, что страны Шанхайской организации сотрудничества продолжают работать над преодолением гуманитарного кризиса на Украине.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, если попросят Москва и Киев. Генсек ООН придерживается такой тактики в отношении любых конфликтов по всему миру, уточнили в организации.

Также сообщалось, что США признали право Израиля самостоятельно принимать решение по взаимоотношениям с Москвой и Киевом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

В то же время экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта и подтвердила данную ранее оценку Минских соглашений.

«Саммит мира» в Организации объединенных наций (ООН), предложенный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, невозможно представить без участия России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его оценке, скорее мероприятие может пройти без представителей Киева.