Пентагон объявит о новом пакете помощи Украине с БМП Bradley 6 января

Пентагон объявит о новом пакете помощи Украине 6 января. Фото: REUTERS

Новый пакет военной помощи США будет объявлен в пятницу 6 января. Это подтвердил в Пентагоне в четверг 5 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра, и, как обозначил Белый дом, новая помощь будет включать боевые машины Bradley», - цитирует Райдера РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства добавил, что украинских военных будут обучать обращению с современными образцами западной бронетехники.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки на Украину БМП Bradley.

Также по итогам телефонного разговора Байдена и Шольца сообщалось, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.

Напомним, БМП Bradley фактически представляет из себя легкий танк, оснащенный 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия НАТО Украине приближают окончание конфликта.