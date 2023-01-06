Гутерриш расформировал миссию ООН по расследованию обстрела в Еленовке

Генсек ООН Гутерриш решил расформировать миссию ООН по расследованию обстрела в Еленовке. Фото: REUTERS

Миссия ООН по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР со стороны ВСУ будет расформирована. Об этом в четверг 5 января заявил представитель генсека ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, решение о расформировании миссии принял глава всемирной организации Гуттериш из-за «отсутствия условий для направлении миссии на место происшествия». Также Дюжаррик заявил об отсутствии гарантий безопасности для экспертов ООН.

«Для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий, нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», - цитирует Дюжаррика ТАСС, уточнив, что представитель генсека не уточнил, какая именно сторона конфликта не смогла предоставить экспертам гарантии безопасности.

Напомним, 29 июля СИЗО в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян со стороны ВСУ при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружили обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ большинство украинских военных было убито или ранено.

Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке, после чего первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара украинской стороной по СИЗО в Еленовке в ДНР.