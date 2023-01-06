ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы, несмотря на объявленный Россией режим тишины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии, несмотря на соблюдение российских войск режима прекращения огня, введенного Россией в пятницу, 6 января, с 12.00 мск.

«Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», - сказали в российском военном ведомстве.

Напомним, режим прекращения огня на Украине вступил в силу в 12:00 в пятницу, 6 января, и по указу президента России Владимира Путина, должен действовать 36 часов до 24.00 субботы, 7 января. Ранее такие даты для рождественского перемирия предложил патриарх Кирилл, заявив о том, что православные должны посетить службы в Рождественский сочельник.

Тем не менее, как писал сайт KP.RU, украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, а уже в первые минуты вступления в силу режима тишины поступили сообщения об обстрелах Донецка со стороны ВСУ.