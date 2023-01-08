Секретарь СНБО Украины заявил, что Киеву предлагают «корейский» сценарий решения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине якобы предлагают «корейский» сценарий урегулирования конфликта с Россией, заявил секретарь Совета национальный безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов.

Как заявил секретарь СНБО в эфире всеукраинского телемарафона, предлагаемый Киеву «корейский вариант» предусматривает установление так называемой «38-й параллели». По утверждению Данилова, представители России передают украинским властям «месседжи» о готовности пойти на уступки, но только для того, чтобы «зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня».

«Нам предлагают корейский вариант: вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать – это «38-я параллель», – сказал он.

Напомним, что именно по 38-й параллели в 1945 году было проведено разграничение между Северной и Южной Кореями. Сейчас по ней проходит государственная граница между КНДР и Республикой Корея.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, подчеркнул глава государства.

Напомним, перед Рождеством российский лидер Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023. Секретарь СНБО Украины в свою очередь заявил, что Киев отвергает любые мирные переговорные процессы с Москвой, в том числе о рождественском перемирии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал лидерам стран «Большой семерки» о трех шагах для прекращения конфликта в стране.