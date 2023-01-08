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НовостиПолитика8 января 2023 9:05

Секретарь СНБО Украины заявил, что Киеву предлагают «корейский» сценарий решения конфликта

Россия передает «месседжи» для переговоров, утверждает Данилов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Секретарь СНБО Украины заявил, что Киеву предлагают «корейский» сценарий решения конфликта

Секретарь СНБО Украины заявил, что Киеву предлагают «корейский» сценарий решения конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине якобы предлагают «корейский» сценарий урегулирования конфликта с Россией, заявил секретарь Совета национальный безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов.

Как заявил секретарь СНБО в эфире всеукраинского телемарафона, предлагаемый Киеву «корейский вариант» предусматривает установление так называемой «38-й параллели». По утверждению Данилова, представители России передают украинским властям «месседжи» о готовности пойти на уступки, но только для того, чтобы «зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня».

«Нам предлагают корейский вариант: вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать – это «38-я параллель», – сказал он.

Напомним, что именно по 38-й параллели в 1945 году было проведено разграничение между Северной и Южной Кореями. Сейчас по ней проходит государственная граница между КНДР и Республикой Корея.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен, «и чем быстрее, тем лучше». Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, подчеркнул глава государства.

Напомним, перед Рождеством российский лидер Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023. Секретарь СНБО Украины в свою очередь заявил, что Киев отвергает любые мирные переговорные процессы с Москвой, в том числе о рождественском перемирии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал лидерам стран «Большой семерки» о трех шагах для прекращения конфликта в стране.