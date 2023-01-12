Министр ВМС США назвал продолжение украинского конфликта угрозой для американской военной промышленности

В США видят опасность для своего военно-промышленного комплекса в случае, если украинский конфликт продлится еще более полугода. Фото: REUTERS

Военно-промышленный комплекс США понесет серьезный урон в случае, если украинский конфликт продолжится еще более шести месяцев. В частности, пострадают цепочки поставок. Об этом заявил министр ВМС США Карлос дель Торо.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», - цитирует РИА Новости пост американского министра в Twitter.

Дель Торо дал ряд советов производителям оружия, призвав их инвестировать в увеличение объема выпуска продукции и в рабочую силу.

Ранее Белый дом объяснил, что США не поставляют Украине оружие большой дальности из-за риска эскалации.

В МИД России заявили, что НАТО бесконтрольно распространяет цифровое оружие через Украину. Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о непредсказуемых последствиях для всего мира.

Тем временем посол Украины в Лондоне Пристайко пожаловался, что Запад поставляет ВСУ «просроченное» оружие. Часть оборудования относительно старое, отметил он.

О том, как поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы, читайте здесь на KP.RU.

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