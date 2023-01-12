«Прихватил больше, чем разоблачители». Сноуден высказался об обнаруженных у Байдена секретных документах

Сноуден прокомментировал ситуацию с обнаружением у Байдена секретных документов. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители. Так прокомментировал ситуацию с обнаружением у действующего американского президента документов с грифом «секретно» бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

«Президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители», - цитирует РИА Новости пост Сноудена в Twitter.

Эдвард Сноуден напомнил об осужденной за утечку данных из агентства национальной безопасности американке Уиннер, которая «была приговорена к пяти годам всего за один документ». Он перечислил ряд высших американских должностных лиц, у которых были обнаружены секретные документы и которые избежали ответственности.

«И никакой тюрьмы», - резюмировал Сноуден, отметив, что Минюстиции США предпочно умолчать об обнаружении документов у Байдена за неделю до промежуточных выборов.

Напомним, сам Эдвард Сноуден ранее оказался в центре скандала с кражей у американских спецслужб секретных данных.

Тем временем помощники Байдена обнаружили новую партию секретных документов. Документы были обнаружены «в другом месте» и их меньше, чем в первой партии.

До этого у Байдена обнаружили секретные документы с данными разведки по Украине, Ирану и Британии. Среди них оказались данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании.

Президент США удивился секретным документам в своем офисе и заявил, что ничего не знает об их содержании.

Также сообщалось, что Конгресс США расследует обстоятельства хранения секретных документов в офисе Байдена.

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