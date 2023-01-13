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НовостиПолитика12 января 2023 23:28

Политологи предрекли ВСУ проблемы из-за новых западных поставок танков и БМП

Обеспечение разными боевыми машинами может привести к оперативным проблемам, считают эксперты
Мария ПАВЛОВА
Поставки Киеву различных западных танков и боевых машин могут осложнить положение ВСУ.

Поставки Киеву различных западных танков и боевых машин могут осложнить положение ВСУ.

Фото: REUTERS

Поставки Киеву бронемашин из Германии, США и Франции может ухудшить положение украинской армии. Такой неожиданный прогноз сделали политологи Эдвард Сало и Бен Хазен. В статье для издания The National Interest доктор Сало и доцент Хазен предположили, что сложности с одновременным обслуживанием разной техники, разным подходом к ней и необходимостью индивидуального обучения экипажей могут привести к дополнительным трудностям для ВСУ.

«Обеспечение солдат разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», - считают эксперты.

Ранее в России раскрыли цель поставок танков Leopard Украине.

Тем временем лидер правящей партии Германии публично отказался поставлять Украине танки Leopard, а Польша намерена вынудить страны НАТО поставлять Украине танки Leopard.

Тем временем жители Великобритании резко осудили планы властей отправить Украине танки Challenger 2. Так, читатели Daily Mail сочли намерения Лондона предательством, поскольку власти недостаточно финансируют социальную инфраструктуру для самих британцев.