Задержанный в Милане сын красноярского губернатора Усс попросил об экстрадиции в Россию

Артем Усс попросил экстрадировать его из Италии не в США, а в Россию. Фото: МВД РФ.

Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный в Милане по мандату Соединенных Штатов, попросил экстрадировать его в Россию. Об этом пишет газета la Repubblica.

Сообщается, что во время судебного заседания в понедельник 16 января Артем Усс выступил против своей экстрадиции в США.

Напомним, в России Артем Усс разыскивается в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Ранее Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.

Также сообщалось, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс по ходатайству стороны защиты выпущен из тюрьмы в Италии. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Тем временем красноярский губернатор Усс назвал политизированным процесс против его сына в США.