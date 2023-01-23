Макрон заявил, что Франция и Германия планируют ответить США на закон об инфляции

Макрон пообещал амбициозный ответ Европы на американский закон об инфляции. Фото: REUTERS

Европа собирается «амбициозно и быстро» ответить на американский закон о снижении инфляции. Об этом в воскресенье 22 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», - цитирует РИА Новости выступление Макрона на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Шольцем.

Макрон добавил, что предполагается организовать систему помощи европейским предприятиям, задействовав как государственное, так и частное финансирование.

Напомним, президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, ранее одобренный конгрессом. Документ, составляющий 755 страниц, включает в числе прочего налоговую реформу. По замыслу авторов, она должна не только покрыть дополнительные расходы, но и снизить дефицит бюджета на $300 млрд.

Позже 27 министров финансов стран ЕС обсудили этот закон и выразили опасение, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике, а глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны Европейского союза (ЕС) с Соединёнными Штатами из-за принятого накануне закона об инфляции.

Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге также призвали к жесткому курсу в отношении Соединенных Штатов из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA).