Зеленский заявил о продолжении кадровых перестановок

Зеленский пообещал продолжить кадровую чистку украинских чиновников. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки в украинских верхах продолжатся. Об этом он сказал в ежедневном видеообращении в своем Telegram-канале после того, как уволил ряд чиновников.

«Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше», - сказал Владимир Зеленский, добавив, что намерен «убирать» любую внутреннюю проблематику, которая мешает государству.

Напомним, в понедельник 23 января Зеленский объявил о кадровых перестановках чиновников и правоохранителей.

После этого Зеленский уволил глав трех областей и представителей власти на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и назначил Алексея Кулебу на должность замглавы офиса президента Украины.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Украины. В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

Тем временем украинским должностным лицам запретили выезжать за пределы страны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский в понедельник 23 января.

«За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - сказал Зеленский.

Исключением может стать только служебная командировка чиновника.