NYT: главнокомандующий ВСУ Залужный получил миллионное наследство в США

Украинский главком Залужный получил наследство из Америки и отдал миллион долларов на нужды ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный стал долларовым миллионером после того, как получил наследство от родственника из Соединенных Штатов. Об этом пишет издание New York Times.

Сообщается, что Залужный оказался упомянутым в завещание американца украинского происхождения Грегори Степанца. Издание не уточняет, какую сумму получил главнокомандующий согласно завещанию, но пишет, что один миллион долларов он якобы пожертвовал на нужды ВСУ.

Напомним, Валерий Залужный ранее дал западным СМИ скандальное интервью, в котором признался, что идея «убивать русских» стала для него религией.

Также Залужный оказался в эпицентре скандала, когда в сеть слили его интимные переписки после того, как хакер «Джокер» взломал аккаунт главнокомандующего в одной из социальных сетей. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в понедельник 23 января Зеленский объявил о кадровых перестановках чиновников и правоохранителей.

Почему вместо посадок украинских коррупционеров вокруг себя Зеленский отпустил их с миром и миллионами в отставку, читайте здесь на KP.RU.