Песков: Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

Песков рассказал, как долго Путин не разговаривал с Зеленским. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не общались последние несколько лет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков ответил утвердительно на вопрос, правильным ли будет сказать, что уже несколько лет у Путина не было с Зеленским как личных встреч, так и телефонных контактов, пишет РИА Новости.

Напомним, в последний раз Путин и Зеленский общались лично в 2019 году в Париже. Они провели двусторонние переговоры в рамках встречи в более широком, «нормандском» формате.

Ранее сайт KP.RU писал, как Владимир Зеленский 19 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе усомнился в существовании Владимира Путина и таким образом сам рассказал о своей неадекватности всему миру.

Тем временем журналист Зарубин показал видео, как Зеленский посмеялся над речью Путина о Минских соглашениях. По мнению Зарубина, это видео крайне красноречиво характеризует всю суть политики Зеленского.

Также сайт KP.RU писал, как французские пользователи Twitter возмутились очередным требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок Киеву западного оружия и иронизируют над украинским лидером, советуя ему попросить ракеты у российского президента Владимира Путина.