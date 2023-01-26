Власти Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры

Одесские власти сообщили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры Фото: REUTERS

Два объекта критической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области в четверг, 26 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении местной администрации в социальных сетях.

Одесские власти уточнили, что в результате инцидентов никто не пострадал. О характере повреждений и наименовании пострадавших объектов ничего не сообщается.

Напомним, утром 26 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Средства массовой информации сообщали о взрывах в нескольких городах, в том числе в Киеве, Одессе и Виннице.

В Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. В "Одесгорэлектротрансе" объяснили, что движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за угрозы ракетного удара.

Напомним, с 10 октября Россия наносит удары возмездия по критической инфраструктуре Украины после того, как был совершен теракт на Крымском мосту.

Речь идет об избирательной и гуманной тактике: Россия наносит высокоточные удары по инфраструктуре Украины, стараясь не задеть мирных жителей.

Почему энергосистема Украины еще не разрушена и чего добивается Россия, нанося высокоточные удары, читайте здесь на KP.RU.