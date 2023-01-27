Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Бейера в ходе выступления Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил о своих частых оговорках, когда трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера из Вирджинии. Об этом пишет Fox News.

Выйдя на сцену во время своего выступления в Спрингфилде, американский лидер попросил присутствующих присесть, вспомнив, как однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей присесть, однако сидячие места там отсутствовали. «Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом», - пошутил он.

Позже он обратился к «конгрессмену Дагу», поблагодарив его за содействие в организации своего визита, однако он перепутал имя члена палаты представителей от местного избирательного округа Дона Бейера.

«У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе», - добавил он.

Напомним, это далеко не первая оговорка Байдена. Так, американский лидер через несколько минут после разговора с администратором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Диннми Крисуэлл, долго не мог вспомнить ее имя. Незадолго до этого он перепутал имя губернатора Мичигана, а во время переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Кроме того, поздравил «Рашида Санука» с назначением на пост премьера Великобритании.