Датский ультраправый политик Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с мечетью в Копенгагене.

Свидетелями инцидента стали журналисты агентства France Presse. Отмечается, что аналогичную акцию датский политик планировал провести у посольства Турции в столице Дании.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 27 января, Палудан и его сторонники сожгли Коран у консульского отдела посольства России в Копенгагене. В российской дипломатической миссии назвали этот инцидент публичным глумлением над чувствами верующих.

Напомним, аналогичный инцидент произошел ранее в Швеции. В связи с этим председатель правительства королевства Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в свою очередь пожелал участникам акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Турции в Стокгольме «гореть в аду».