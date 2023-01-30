Опубликованы рисунки Виктора Бута из американской тюрьмы

Виктор Бут готовит выставку своих тюремных рисунков.

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет провел в американской тюрьме по обвинению в якобы торговле оружием, намерен провести выставку своих рисунков. Часть рисунков, которые войдут в экспозицию, Бут предоставил для публикации на сайте KP.RU.

«Это выставка рисунков и картин, которые я написал за последние 10 лет заключения. Это графика в различных стилях. Экспозиция будет проходить в выставочном зале «Мосфильма» примерно в начале марта», - сказал Виктор Бут в интервью «Комсомольской правде».

Выставка рисунков Виктора Бута пройдет в марте.

В интервью Виктор Бут предсказал, что после спецоперации будет строиться многополярный мир и назвал СВО борьбой разных цивилизаций.

Также Виктор Бут оценил последствия поставки танков НАТО Украине. Бизнесмен считает, что поставка западных танков Киеву не повлияет на результат СВО.

Полный текст интервью с Виктором Бутом будет опубликован на сайте KP.RU в 7.00 в понедельник 30 января.

На выставке будут представлены разные стили графики.

В 2021 году часть тюремных рисунков Виктора Бута экспонировалась в Общественной палате России. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку, осужденную в РФ за контрабанду наркотического вещества.