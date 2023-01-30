Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 1:16

Опубликованы рисунки Виктора Бута из американской тюрьмы

В марте Бут планирует провести выставку своих рисунков
Мария ПАВЛОВА
Виктор Бут готовит выставку своих тюремных рисунков.

Виктор Бут готовит выставку своих тюремных рисунков.

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет провел в американской тюрьме по обвинению в якобы торговле оружием, намерен провести выставку своих рисунков. Часть рисунков, которые войдут в экспозицию, Бут предоставил для публикации на сайте KP.RU.

«Это выставка рисунков и картин, которые я написал за последние 10 лет заключения. Это графика в различных стилях. Экспозиция будет проходить в выставочном зале «Мосфильма» примерно в начале марта», - сказал Виктор Бут в интервью «Комсомольской правде».

Выставка рисунков Виктора Бута пройдет в марте.

Выставка рисунков Виктора Бута пройдет в марте.

В интервью Виктор Бут предсказал, что после спецоперации будет строиться многополярный мир и назвал СВО борьбой разных цивилизаций.

Также Виктор Бут оценил последствия поставки танков НАТО Украине. Бизнесмен считает, что поставка западных танков Киеву не повлияет на результат СВО.

Полный текст интервью с Виктором Бутом будет опубликован на сайте KP.RU в 7.00 в понедельник 30 января.

На выставке будут представлены разные стили графики.

На выставке будут представлены разные стили графики.

В 2021 году часть тюремных рисунков Виктора Бута экспонировалась в Общественной палате России. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку, осужденную в РФ за контрабанду наркотического вещества.