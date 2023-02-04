Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 1:06

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать незаконное обвинение военкора Пегова на Украине

Следствие установит, кто конкретно в украинской Генпрокуратуре принял незаконное решение
Мария ПАВЛОВА
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного обвинения военкора Пегова украинской Генпрокуратурой.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного обвинения военкора Пегова украинской Генпрокуратурой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России займется расследованием уголовного дела по факту незаконного решения украинской Генпрокуратуры о предъявлении обвинения военкору Семену Пегову. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин в пятницу 3 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что следствием будут установлены конкретные должностные лица генпрокуратуры Украины, которые приняли незаконное решение о привлечении к уголовной ответственности гражданина РФ.

Напомним, Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в «оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников».

Ранее Семен Пегов был ранен в ногу под Донецком и был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.

Сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин вручил Орден Мужества военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову, который получил ранение во время исполнения профессиональных обязанностей в Донбассе. Журналист вышел на церемонию награждения на костылях.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.