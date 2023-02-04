Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать незаконное обвинение военкора Пегова на Украине

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного обвинения военкора Пегова украинской Генпрокуратурой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет России займется расследованием уголовного дела по факту незаконного решения украинской Генпрокуратуры о предъявлении обвинения военкору Семену Пегову. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин в пятницу 3 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что следствием будут установлены конкретные должностные лица генпрокуратуры Украины, которые приняли незаконное решение о привлечении к уголовной ответственности гражданина РФ.

Напомним, Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в «оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников».

Ранее Семен Пегов был ранен в ногу под Донецком и был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.

Сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин вручил Орден Мужества военному корреспонденту проекта WarGonzo Семену Пегову, который получил ранение во время исполнения профессиональных обязанностей в Донбассе. Журналист вышел на церемонию награждения на костылях.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.