Нетаньяху намерен изучить вопрос поставки оружия Киеву с учетом интересов Израиля

В Израиле намерены рассмотреть вопрос о поставках оружия Украине с учетом собственных национальных интересов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI в субботу 4 февраля.

«Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами», - сказал Нетаньяху, пообещав изучить вопрос и ответить «в наиболее адекватной манере».

Израильский премьер добавил, что в числе прочего обдумывает возможность предоставления Киеву системы ПВО «Железный купол», но подчеркнул, что не может давать «никаких обещаний».

Сейчас Израиль оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь, отметил Нетаньяху.

Напомним, ранее глава израильского Минобороны Ганц отказал Киеву в поставках оружия и заявил, что Израиль готов поддерживать украинский народ поставками защитного оснащения и оборудования, спасающего человеческие жизни, и гуманитарной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее жаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер заявил, что Киев получил от Израиля «ноль» оружия, и это его шокирует.

Тем временем израильский антинацистский фронт «Аллея ангелов» выступил с публичным обращением к избранному премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не поставлять оружие Украине.

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