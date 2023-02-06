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НовостиПолитика5 февраля 2023 22:23

Зеленский: Киев готовит решения для получения большего количества оружия

Украинский президент заявил, что планирует публичные и непубличные форматы работ
Мария ПАВЛОВА
Зеленский рассказал, что Украина готовит решения для получения большего количества оружия.

Зеленский рассказал, что Украина готовит решения для получения большего количества оружия.

Фото: REUTERS

Киев работает над решениями, которые позволят Украине получить намного больше оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия», - цитирует РИА Новости видеообращение украинского лидера, которое тот выложил в сеть вечером в воскресенье 5 февраля.

Зеленский отметил, что планируется работа как в публичном, так и в непубличном формате.

В конце января 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.

Напомним, Канада отправила Украине танк Leopard 2. Самолет военно-воздушных сил Канады с танком на борту уже вылетел в аэродрома в Галифаксе. Об этом сообщила глава министерства национальной обороны Канады Анита Ананд.

Также сообщалось, что США отправят «умные» дальнобойные снаряды GLSDB на Украину в течение девяти месяцев.

В то же время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.

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