Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 7 тысячам Фото: REUTERS

Число жертв от мощнейших землетрясений в Турции приблизилось к 7 тысячам, а пострадали более 38 тысяч человек. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

«Погибшими числятся 6 957 человек. Ранения получили 38 224 наших гражданина», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Оно привело к многочисленным разрушениям в том числе и в Сирии. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Сейчас в стране фиксируют новые подземные толчки.

Во вторник, 7 февраля, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число обрушившихся зданий достигло 5 775. По его словам, в результате поисково-спасательных смогли спасти восьми тысяч человек, однако на данный момент погода мешает доставлять помощь в часть пострадавших районов.