Новое землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали на юго-востоке Турции Фото: REUTERS

Новое землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали на юго-востоке Турции в среду, 8 февраля. Об этом сообщает правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, очаг землетрясения находился в районе Гёксун, на глубине девяти км. В сообщении также говорится о том, что провинцию Кахраманмараш в среду, 8 февраля, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодня, 8 февраля, произошло землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции, а позже зарегистрировали новое землетрясение 4,8.

Как сообщалось, сейсмологи предупреждают, что в Турции будут испытывать подземные толчки после мощных землетрясений, которые произошли в стране в понедельник, 6 февраля.

Напомним, утром в понедельник, 6 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции, что привело к многочисленным разрушению. Всего через несколько часов новое мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции. По последним данным, число жертв выросло приближается к 7 тысячам.