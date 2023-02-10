Подпольщик рассказал о мобильных крематориях из Германии в морском порту Николаева

Подпольщики сообщили о передвижных крематориях в Николаеве. Фото: REUTERS

Мобильные крематории, привезенные из Германии, размещены в морском порту Николаева Ника-Тера по решению украинских властей. Об этом рассказал РИА Новости один из активистов пророссийской подпольной организации, действующей в Николаеве.

«В порту у Ника-Тера власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», - рассказал собеседник агентству, добавив, что подпольщики располагают данными, что официальный Киев не учитывает мобилизованных ни в каких реестрах.

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Ранее сообщалось, что силовики установили главу группы украинских диверсантов, совершившей пять терактов в Бердянске. Организатором убийства заместителя мэра Бойко оказался разведчик Минобороны Украины Питюкин.

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