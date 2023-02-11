В российском Минобороны рассказали об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

В российском Минобороны рассказали о том, как военные из РФ помогают в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.
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Российские военные принимают участие в спасательных операциях на территории пострадавшей от землетрясения Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Сообщается, что российские военнослужащие проводят рекогносцировку местности для организации работы спасателей, прибывших в Сирию из ОАЭ.
«Ранее 10 самолетами из ОАЭ в международный аэропорт Дамаска доставили 400 тонн гуманитарной помощи», - сказано в сообщении российского Минобороны.
Как писал сайт KP.RU, российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения. С понедельника, 6 февраля, из-под завалов спасены 47 человек.
Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения.
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