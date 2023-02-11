В российском Минобороны рассказали об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

В российском Минобороны рассказали о том, как военные из РФ помогают в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. Фото: REUTERS

Российские военные принимают участие в спасательных операциях на территории пострадавшей от землетрясения Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Сообщается, что российские военнослужащие проводят рекогносцировку местности для организации работы спасателей, прибывших в Сирию из ОАЭ.

«Ранее 10 самолетами из ОАЭ в международный аэропорт Дамаска доставили 400 тонн гуманитарной помощи», - сказано в сообщении российского Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения. С понедельника, 6 февраля, из-под завалов спасены 47 человек.

Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения.

Как землетрясения в Турции и Сирии рушат дома и жизни простых людей: истории надежды и отчаяния пострадавших здесь на KP.RU.

Что происходит после страшных землетрясений в Турции и Сирии, читайте здесь на KP.RU.