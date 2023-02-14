МИД КНР заявил, что американские аэростаты более десяти раз пролетели над Китаем с 2022 года

Американские аэростаты более десяти раз пролетели над Китаем с 2022 года Фото: REUTERS

Аэростаты, запущенные Соединенными Штатами, с мая прошлого года более десяти раз незаконно пролетали над Китаем, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Только с прошлого года американские высотные аэростаты более десяти раз нарушали воздушное пространство КНР без разрешения китайских властей», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Незаконное вхождение аэростатов США в воздушное пространство других стран – это обычное явление, подчеркнул представитель китайского МИД. Как отметил Веньбинь, США следует задуматься о своих действиях, прежде чем обвинять Китай.

Напомним, в начале февраля военные США несколько дней наблюдали за аэростатом над северной частью страны, заявив, что он может принадлежать Китаю. В МИД КНР в свою очередь сообщили, что речь идет о гражданском объекте, используемом в научных целях, а также уточнили, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, призывая прекратить спекулировать на тему шпионского аэростата.

Накануне сообщалось, что американские военные вновь сбили летающий объект, на этот раз над озером Гурон. Объект был впервые обнаружен над штатом Монтана в субботу, 11 февраля.

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