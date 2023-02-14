Япония заподозрила Китай в запуске трех шпионских аэростатов над ее территорией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские власти заподозрила Китай в пуске трех шпионских воздушных шаров над своей территорией в период с 2019 по 2021 годы. Об этом пишет агентство Kyodo.

Как передает издание, японское правительство во вторник, 14 февраля, выступило с заявлением о «серьезных подозрениях», согласно которым «три неопознанных летающих объекта, замеченных над территорией страны в течение трех лет, начиная с 2019 года - китайские разведывательные воздушные шары».

По данным издание, такие заявление Токио были сделаны на фоне сообщений Вашингтона о китайском аэростате над территорией США.

Напомним, военные США заявили, что шар над северной частью страны, за которым они наблюдали несколько дней, может принадлежать КНР. В ответ МИД Китая заявил, что речь идет о гражданском аэростате, который используют для научных целей, отметив также, что шар серьезно отклонился от маршрута из-за сильного ветра, и призывав прекратить спекулировать на тему шпионского шара.

Тем не менее Вашингтон принял решение уничтожить аэростат, задействовав истребители американских ВВС. В заявлении говорилось о том, что шар вел наблюдение за стратегическими объектами США. Министерство обороны КНР назвало все это чрезмерной реакцией.

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