Астрофизик Иванов допустил, что светящиеся НЛО над Китаем могут быть шарами с диодами

Астрофизик рассказал, чем могли быть замеченные над Китаем НЛО. Фото: REUTERS

Неопознанные светящиеся объекты, которые были замечены в небе над Китаем, могут оказаться праздничными воздушными шарами. Такое предположение выдвинул руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.

По мнению эксперта, это могли быть воздушные шары, снабженные полупроводниковыми фотодиодами, которые и вызвали свечение. Астрофизик добавил в беседе с РИА Новости, что воздушные шары могут подниматься над землей на высоту 500-800 метров, если попадают в поток теплого воздуха.

Напомним, о цепочке светящихся шаров рассказали журналистам китайских СМИ жители города Цицикар. По их словам, шары в небе мигали всего несколько секунд, после чего скрылись из виду. Один из очевидцев утверждал, что шары загорались и гасли поочередно. Те, что были в передней части цепочки загорались один за другим, а в задней – гасли.

Американцы сбили уже четвёртый воздушный шар над США со второй попытки. Первая запущенная США ракета упала в озеро Гурон.

Недавно в ВСУ также заявили о том, что над Украиной были замечены неопознанные аэростаты. Представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что 12 февраля над Днепропетровском были замечены неопознанные воздушные шары, якобы запущенные с территории Российской Федерации, которые медленно двигались, паря в воздушных потоках.

Тем временем Япония заподозрила Китай в запуске трех шпионских аэростатов над ее территорией.