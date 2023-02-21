Конгрессвумен Грин считает, что внешний вид Зеленского оскорбил Байдена

Американская конгрессвумен считает, что Зеленский оскорбил Байдена своим внешним видом во время встречи в Киеве. Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу своим внешним видом во время встречи в Киеве в понедельник 20 февраля. Такое мнение высказала Мэрджори Тейлор Грин, конгрессвумен из США.

Грин озвучила свои претензии к внешнему виду украинского лидера в социальной сети Twitter.

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США», - написала Грин, отметив, что Джо Байден «принарядился» для встречи с украинским лидером.

Политик подчеркнула, что Зеленский «в толстовках и футболках» с удовольствием берет американские деньги.

«Так оскорбительно», — резюмировала Грин.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля.

Визит Джо Байдена в Киев прошел в обстановке секретности и длился всего шесть часов.

Американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

В Конгрессе США призвали прекратить помощь Киеву после визита туда Байдена.

Зачем на самом деле Байден прилетел в Киев, читайте здесь на KP.RU.