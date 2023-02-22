Небензя: в СБ ООН продолжаются обсуждения проекта российской резолюции по «Северным потокам»

Василий Небензя заявил, что по предложенной Россией резолюции Совбеза ООН еще идут дискуссии. Фото: REUTERS

По тексту проекта резолюции СБ ООН о создании международной комиссии для расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» еще идут обсуждения. Об этом заявил во вторник 21 февраля постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

По словам постпреда, пока нельзя сказать, будет ли проведено голосование по предложенному Россией документу до конца текущей недели.

«Посмотрим. Дискуссии ведутся», - цитирует Небензю РИА Новости.

Напомним, Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках».

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ООН применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на расследование американского журналиста о причинах взрывов на «Северных потоках». ЕК назвала расследование Херша «спекуляцией»

Тем временем в МИД Китая заявили о необходимости проведения детального, объективного, беспристрастного и профессионального расследования взрывов на газопроводах Nord Stream, учитывая их последствия для всего мира.

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