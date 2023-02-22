Небензя: мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на «Северных потоках» не вызывают сомнения

Небензя заявил, что мотивы, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северных потоках" очевидны. Фото: REUTERS

Мотивы организации взрывов на «Северных потоках» не вызывают сомнения, как и способ совершения преступления, и его исполнитель. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Постпред сделал такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по диверсии на «Северных потоках». Заседание началось в 23.00 по московскому времени во вторник 21 февраля.

Небензя сравнил ситуацию вокруг «Северных потоках» с голливудским блокбастером.

«Это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах», - цитирует РИА Новости постпреда России.

Небензя добавил, что о причастности США к диверсии свидетельствуют неопровержимые улики.

Напомним, Россия запросила заседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» на 22 февраля 2023 года. Москва просит рассмотреть новую информацию о диверсиях на трубопроводах.

Ранее американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, согласно которому взрывчатку под трубопроводы заложили водолазы США, когда летом прошлого года проходили учения Североатлантического альянса.

В то же время автор расследования о подрывах «Северных потоков» заявил, что никогда не даст показания Конгрессу США.