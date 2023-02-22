Путин заявил, что международные отношения обострились после распада двуполярной системы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Международные отношения сейчас сложны, они обострились после распада двуполярной системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в среду, 22 февраля 2023 года.

"Международные отношения сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, наоборот, даже приобрели более острый характер", - уточнил Путин.

Российский лидер также поблагодарил Китай за совместную работу. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина имеет важное значение для стабилизации международной обстановки.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина развиваются поступательно, достигая новых рубежей.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин показывают готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и главенствующей роли Организации объединенных наций (ООН).

Ранее сообщалось, что Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией. Об этом заявил Ван И в ходе встречи с Сергеем Лавровым.

Незадолго до этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков призвал США прекратить попытки оказывать давление на Москву в экономической сфере, а также отказаться от демонстрации неприятия России как самостоятельного полюса складывающейся новой системы международных отношений. По его словам, в таком случае Москва может пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).