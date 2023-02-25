Захарова объяснила, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах по Украине

Захарова объяснила, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах по урегулировнию конфликта на Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Швейцария не может быть посредником в урегулировании украинского кризиса, так как эта страна де-факто утратила свой нейтральный статус. Об этом в субботу 25 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Швейцария присоединилась к введенным Западом антироссийским санкциям и фактически больше не является нейтральным государством.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса», - цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Россия не считает возможным в том числе и предоставление Швейцарией площадки для переговоров по решению украинского кризиса.

Ранее министр иностранных дел Иньяцио Кассис сообщил о проходящих в Женеве переговорах по ситуации на Украине и заявил о готовности Швейцарии оказать «добрые услуги» в урегулировании украинского конфликта.

Напомним, в марте 2022 года президент Швейцарии заявил, что страна готова принять переговоры по Украине, мотивируя это тем, что Швейцария «сочетает в себе нейтралитет и гуманитарную традицию». Позднее Берн и Киев договорились о том, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария.

Тем временем в Министерстве иностранных дел РФ назвали условие для переговоров по Украине. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, диалог возможен, если Запад и Киев сложат оружие.

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