Пользователи Twitter высмеяли вопрос главы Минобороны Украины о дороге на Москву

Министр обороны Украины Резников из танка спросил дорогу на Москву, его высмеяли в сети. Фото: кадр из видео.

В сети высмеяли главу украинского оборонного ведомства Алексея Резникова за вопрос о дороге на Москву. Министр задал его, сидя в немецком танке.

В сети распространилось видео, на котором глава украинского МО осматривает внутренности немецкого танка Leopard. Высовываясь из люка танка, он спрашивает, как доехать до Москвы. Эту фразу Резников произносит по-польски. На видео сообщается, что это первый поставленный на Украину Leopard.

Пользователи Twitter с иронией отнеслись к желанию украинского министра попасть в Москву и предположили, что у Резникова есть большая вероятность быть доставленным в российскую столицу самолетом «для начала процесса по его военным преступлениям» и допустили, что Резников до Москвы «не доедет, а сбежит на Запад».

«Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы», - резюмировал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены отправить на Украину первую партию танков Leopard 2 в пятницу, 24 февраля,

Также сообщалось, что Канада на самолете отправила Украине танк Leopard 2. Позже премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада направит на Украину дополнительно четыре танка Leopard.

Тем временем западные СМИ сообщили, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.