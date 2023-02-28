В украинском МО заявили о сложной ситуации для ВСУ на всей линии фронта

В украинском МО заявили о тяжелой ситуации для ВСУ на линии фронта. Фото: REUTERS

Обстановка для украинских войск является тяжелой по всей линии фронта. Об этом в понедельник 27 февраля заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная», - написала Маляр в своем ТГ-канале, добавив, что самым тяжелым для ВСУ является Артемовское направление, где российские войска наращивают интенсивность штурмовых действий.

Напомним, в субботу 25 февраля российский военный рассказал, что в Артемовске идут ожесточенные бои, а украинское командование бросает на передовую недавно мобилизованных новобранцев.

Позднее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 27 февраля, заявил о существенных изменениях на артемовском направлении в ДНР, указав на удачные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг города.

Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали дамбу в окрестностях Артемовска.

Почему Артемовск является стратегически важным для ВСУ объектом, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.