Зам госсекретаря Нуланд: некоторые американские политики сомневаются относительно помощи Киеву

Виктория Нуланд признала,что среди республиканцев и демократов есть ряд политиков, сомневающихся в целесообразности военной помощи Киеву. Фото: REUTERS

Ряд американских политиков сомневается в целесообразности дальнейшего оказания США военной помощи Украине в прежних объемах. Сомнения высказывают как представители республиканской, так и демократической партии, отметила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В обеих партиях по краям люди начинают сомневаться», - сказала Нуланд в понедельник 27 февраля во время организованной американской Торговой палатой в Вашингтоне конференции.

Ранее бывший советник президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен допустил, что западные страны прекратят оказание Киеву помощи в случае отсутствия успехов на поле боя.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США Рамасвами осудил помощь Украине, а Сенаторы Конгресса США потребовали от Байдена прекратить военную помощь Киеву.

Напомним, американский конгрессмен Гетц призвал прекратить помощь Украине после визита Байдена в Киев.