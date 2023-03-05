Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купит в Швейцарии танки Leopard 1 для Киева

Германский оборонный концерн намерен закупить в Швейцарии списанные танки для Украины. Фото: REUTERS

Оборонный концерн Rheinmetall (ФРГ) намерен выкупить у Швейцарии 96 танков Leopard 1A5, чтобы передать их Украине. Об этом пишет издание Tages Anzeiger со ссылкой на представителя швейцарского оборонного концерна Ruag.

Сообщается, что речь идет о снятой с вооружения и нуждающейся в ремонте боевой технике, которую Ruag в 2016 году приобрел в Италии с целью перепродать целиком или по частям.

По данным издания, Государственный секретариат экономики Швейцарии наложил вето на эту сделку, но при определенных условиях она может состояться.

Тем временем Премьер Латвии Кариньш назвал поставку Украине истребителей вопросом времени, уточнив, что Латвия готова отдать Киеву и танки, и боевые самолеты, но у нее их нет.

Также сообщалось, что украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал в субботу, 4 марта, что королевство отправит Киеву вдвое больше танков Challenger 2 и гаубиц AS-90, чем обещало изначально.

Напомним, во время визита в Киев президент США Джо Байден пообещал передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.