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НовостиПолитика5 марта 2023 0:17

Трамп пообещал решить украинский конфликт за сутки в случае его избрания на пост президента США

Экс-президент США отказался раскрыть план урегулирования украинского конфликта за сутки
Мария ПАВЛОВА
Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, если его изберут президентом США.

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, если его изберут президентом США.

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине можно урегулировать за сутки. Об этом в очередной раз заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, решение украинского конфликта является несложной задачей.

«Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», - сказал Трамп, выступая съезде консервативной Республиканской партии США в столичном округе Колумбия. Выступление Трампа транслировал ряд американских телеканалов.

Трамп отказался рассказать детали своего плана урегулирования ситуации на Украине за сутки, отметив лишь, что для этого ему понадобится «офис и полномочия» президента США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае избрания его на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и заключит с ними соглашение «в течение 24 часов».

Также Трамп отметил, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта и призвал немедленно разрешить этот конфликт, пока ситуация не стала еще хуже.

Сайт KP.RU писал, что Трамп предупредил об угрозе начала ядерного конфликта из-за передачи западных танков Украине.