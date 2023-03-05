Трамп пообещал решить украинский конфликт за сутки в случае его избрания на пост президента США

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа, если его изберут президентом США. Фото: REUTERS

Конфликт на Украине можно урегулировать за сутки. Об этом в очередной раз заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, решение украинского конфликта является несложной задачей.

«Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», - сказал Трамп, выступая съезде консервативной Республиканской партии США в столичном округе Колумбия. Выступление Трампа транслировал ряд американских телеканалов.

Трамп отказался рассказать детали своего плана урегулирования ситуации на Украине за сутки, отметив лишь, что для этого ему понадобится «офис и полномочия» президента США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае избрания его на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и заключит с ними соглашение «в течение 24 часов».

Также Трамп отметил, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта и призвал немедленно разрешить этот конфликт, пока ситуация не стала еще хуже.

Сайт KP.RU писал, что Трамп предупредил об угрозе начала ядерного конфликта из-за передачи западных танков Украине.