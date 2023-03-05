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НовостиПолитика5 марта 2023 2:07

РИА Новости: украинская полиция заставляет жителей Артемовска писать антироссийские заявления

Эвакуированный из Артемовска Брежнев рассказал, как ВСУ разрушали дома мирных жителей
Мария ПАВЛОВА
Житель Артемовска рассказал, как украинская полиция заставляла мирных граждан писать антироссийские заявления.

Житель Артемовска рассказал, как украинская полиция заставляла мирных граждан писать антироссийские заявления.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция в Артемовске заставляла мирных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российской армии в то время, как ВСУ обстреливали жилые кварталы города с мая 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эвакуированного жителя Артемовска Александра Брежнева.

По словам Брежнева, обстрелы со стороны ВСУ происходили ежедневно, преимущественно в ночное время.

«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации»… И с ними не поспоришь, бесполезно это было», - рассказал он агентству.

Ранее один из эвакуированных мирных жителей Артемовска рассказал, что тела украинских военных лежат десятками в окрестностях города.

Также сообщалось, что Артемовск практически полностью окружен россий скими силами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой. По его словам, Артемовск небольшой город, чтобы защищать его до последнего солдата, а в Киеве рассказали о планах отступления из Артемовска.

Почему так важен Артемовск, читайте здесь на KP.RU.