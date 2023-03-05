РИА Новости: украинская полиция заставляет жителей Артемовска писать антироссийские заявления

Житель Артемовска рассказал, как украинская полиция заставляла мирных граждан писать антироссийские заявления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция в Артемовске заставляла мирных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российской армии в то время, как ВСУ обстреливали жилые кварталы города с мая 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эвакуированного жителя Артемовска Александра Брежнева.

По словам Брежнева, обстрелы со стороны ВСУ происходили ежедневно, преимущественно в ночное время.

«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации»… И с ними не поспоришь, бесполезно это было», - рассказал он агентству.

Ранее один из эвакуированных мирных жителей Артемовска рассказал, что тела украинских военных лежат десятками в окрестностях города.

Также сообщалось, что Артемовск практически полностью окружен россий скими силами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой. По его словам, Артемовск небольшой город, чтобы защищать его до последнего солдата, а в Киеве рассказали о планах отступления из Артемовска.

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