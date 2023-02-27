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НовостиПолитика27 февраля 2023 1:26

ABC News: конгрессмен Маккол заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

Американский политик допускает, что КНР якобы может поставить России летальное оружие
Мария ПАВЛОВА
Американский конгрессмен считает, что Китай намерен поставить России несколько сотен дронов.

Американский конгрессмен считает, что Китай намерен поставить России несколько сотен дронов.

Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Китай якобы намерен поставить России несколько сотен дронов. Об этом политик, который возглавляет в палате представителей конгресса США комитет по международным делам, сказал в интервью телеканалу ABC News в воскресенье 26 февраля.

Маккол при этом ссылается на данные американской разведки.

«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», - сказал политик, добавив, что он допускает возможность поставки Китаем России летального оружия.

Ранее западные СМИ сообщали, что США рассматривают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о том, что Китай якобы рассматривает вопрос о поставках вооружений России.

Напомним, во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Тем временем Москва и Пекин договорились совместно противостоять запугиваниям, а глава евродипломатии Боррель пожаловался на Россию и Китай в социальных сетях после Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что глава ЕК фон дер Ляйен считает, что Украине необходимо поставить любое оружие.