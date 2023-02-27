ABC News: конгрессмен Маккол заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

Американский конгрессмен считает, что Китай намерен поставить России несколько сотен дронов. Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Китай якобы намерен поставить России несколько сотен дронов. Об этом политик, который возглавляет в палате представителей конгресса США комитет по международным делам, сказал в интервью телеканалу ABC News в воскресенье 26 февраля.

Маккол при этом ссылается на данные американской разведки.

«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», - сказал политик, добавив, что он допускает возможность поставки Китаем России летального оружия.

Ранее западные СМИ сообщали, что США рассматривают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о том, что Китай якобы рассматривает вопрос о поставках вооружений России.

Напомним, во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Тем временем Москва и Пекин договорились совместно противостоять запугиваниям, а глава евродипломатии Боррель пожаловался на Россию и Китай в социальных сетях после Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что глава ЕК фон дер Ляйен считает, что Украине необходимо поставить любое оружие.