Военная спецоперация на Украине 6 марта 2023 года: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 марта 2023 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки в зоне военной спецоперации заслушал доклады командующих группировок по обстановке и дальнейшим планам. Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений.

В воскресение, 5 марта 2023 года, в Синельниковском районе Днепропетровской области были слышны взрывы. В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе.

Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск Луганской народной республики, целенаправленно ведя огонь по мирным жителям в очереди за водой.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 5 марта 2023 года, произвели пуск двух ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Волноваха в Донецкой Народной Республике.

Вооруженные силы России поразили командный пункт националистического полка «Азов»* в Запорожской области. Кроме того, в Донецкой народной республике и Запорожской области российскими войсками были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59 мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 102 бригады территориальной обороны. Также были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в ДНР и Харьковской области.

*Организация признана террористической, запрещена на территории Российской Федерации.