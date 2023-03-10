Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 марта 2023 11:24

Лавров предупредил о последствиях блокировки расследования по “Северным потокам”

Глава МИД призвал провести честное и прозрачное расследование диверсии
Сергей ЧИКОВ
Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по "Северным потокам"

Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по "Северным потокам"

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае блокировки расследования диверсии на газопроводах “Северные потоки”, Москва будет воспринимать данную диверсию как прямое покушение на свою собственность. Глава МИД назвал диверсию “грубейшей террористической атакой” и призвал к объективному, беспристрастному и прозрачному расследованию взрывов на газопроводах.

Напомним, недавно вышло новое расследование диверсии, в котором американские чиновники в подрыве “Северных потоков” подозревают некую проукраинскую группировку. Американский журналист, выпустивший расследования о причастности к диверсии американских спецслужб Сеймур Херш, высмеял данное расследование за отсутствие источников, а глава МИД России Сергей Лавров назвал новые расследования “позорными” попытками переложить ответственность.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что журналист Херш анонсировал новое расследование диверсии на “Северных потоках”.