Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по "Северным потокам" Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае блокировки расследования диверсии на газопроводах “Северные потоки”, Москва будет воспринимать данную диверсию как прямое покушение на свою собственность. Глава МИД назвал диверсию “грубейшей террористической атакой” и призвал к объективному, беспристрастному и прозрачному расследованию взрывов на газопроводах.

Напомним, недавно вышло новое расследование диверсии, в котором американские чиновники в подрыве “Северных потоков” подозревают некую проукраинскую группировку. Американский журналист, выпустивший расследования о причастности к диверсии американских спецслужб Сеймур Херш, высмеял данное расследование за отсутствие источников, а глава МИД России Сергей Лавров назвал новые расследования “позорными” попытками переложить ответственность.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что журналист Херш анонсировал новое расследование диверсии на “Северных потоках”.