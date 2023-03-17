Экс-советник Пентагона: США 8 лет готовили ВСУ для ударов по России

Экс-советник Пентагона заявил, что США восемь лет готовили ВСУ для противостояния России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в течение восьми лет готовили украинскую армию для нанесения ударов по России. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанесение вреда России, потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий», - сказал полковник Макгрегор в своем блоге на YouTube, признав, что Вашингтон ошибся в своей оценке боеспособности российской армии.

«Речь идет о противнике, который обладает передовыми системами противовоздушной обороны», - подчеркнул Дуглас Макгрегор, добавив, что времена безнаказанных полетов американских летательных аппаратов закончились.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Минобороны РФ сообщило, что беспилотник США MQ-9 упал в Черное море из-за резкого маневрирования. В то же время военный эксперт Леонков высказал мнение, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море могло стать воздействие мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона.

Тем временем США хотят расширить обучение военных ВСУ для изменения динамики боевых действий.