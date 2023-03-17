Российские военные уничтожили военную технику ВСУ на Донецком направлении Фото: Кадр видео

Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 135 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Петровское, Семеновка и Тоненькое на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в пятницу, 17 марта 2023 года.

Поражены также три бронемашины ВСУ, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", гаубица Д-30, склад боеприпасов, четыре пикапа и один автомобиль.

Сайт KP.RU недавно приводил слова бойца разбитого батальона разведки ВСУ о положении украинской армии в районе Кременной и об усталости украинских военных.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявляли о сложной ситуации для ВСУ по всей линии соприкосновения. Самым тяжелым направлением для Киева остается город Артемовск, взятие которого, по мнению президента Незалежной Владимира Зеленского, развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.

Напомним, американский телеканал NBC выступил с публичной критикой решения Владимира Зеленского, который заявил о продолжении обороны Артемовска. По словам журналистов из США, это решение было большой ошибкой.