Эрдоган заявил о желании “как можно скорее” организовать переговоры России и Украины

Президент Турции регулярно призывает к мирному решению украинского конфликта Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров в Анкаре с венгерской коллегой заявил о желании организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

“Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров”, – заявил турецкий лидер. Также он напомнил, что ранее российская и украинская стороны уже проводили переговоры в Стамбуле.

Напомним, недавно Эрдоган заявлял о регулярных контактах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, постоянные переговоры с обеими сторонами конфликта являются важным условием для дипломатического решения украинского кризиса. Также он заявлял, что намерен продолжать эти переговоры до конца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно говорил, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой.