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НовостиПолитика29 марта 2023 18:51

Генштаб армии Украины признал успешное продвижение российских сил в Артемовске

Артемовск является как стратегически, так и политически очень важным городом
Сергей ЧИКОВ
Российские силы продолжают постепенное освобождение Артемовска

Российские силы продолжают постепенное освобождение Артемовска

Фото: Александр КОЦ

Генштаб армии Украины признал успешное продвижение российских военных в Артемовске.

“На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех”, – заявил Генштаб ВСУ на странице ведомства в соцсетях.

Напомним, Артемовск находится в оперативном окружении с начала марта 2023 года. Из-за огневого контроля российскими военными всех путей снабжения украинской армии Киев за неделю теряет на удержание города до четырех с половиной тысяч бойцов.

Артемовск, по мнению Зеленского, является как стратегически, так и политически очень важным городом. Он признавал, что взятие Артемовска российскими силами обрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может привести к международному давлению и общественным волнениям.

Как писал ранее сайт KP.RU, за год проведения спецоперации качество ВСУ в целом ухудшилось из-за огромных потерь опытных обученных военных.