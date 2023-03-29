Генштаб армии Украины признал успешное продвижение российских сил в Артемовске

Российские силы продолжают постепенное освобождение Артемовска Фото: Александр КОЦ

Генштаб армии Украины признал успешное продвижение российских военных в Артемовске.

“На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех”, – заявил Генштаб ВСУ на странице ведомства в соцсетях.

Напомним, Артемовск находится в оперативном окружении с начала марта 2023 года. Из-за огневого контроля российскими военными всех путей снабжения украинской армии Киев за неделю теряет на удержание города до четырех с половиной тысяч бойцов.

Артемовск, по мнению Зеленского, является как стратегически, так и политически очень важным городом. Он признавал, что взятие Артемовска российскими силами обрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может привести к международному давлению и общественным волнениям.

Как писал ранее сайт KP.RU, за год проведения спецоперации качество ВСУ в целом ухудшилось из-за огромных потерь опытных обученных военных.